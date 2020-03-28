Второй этап медреформы не будут откладывать из-за коронавируса – Радуцкий

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уверяет, что второй этап медреформы начнется с 1 апреля, несмотря на коронавирус.

Источник: Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля".

Детали: При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.