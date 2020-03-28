Второй этап медреформы не будут откладывать из-за коронавируса – Радуцкий

794 просмотра
Суббота, 28 марта 2020, 15:48

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уверяет, что второй этап медреформы начнется с 1 апреля, несмотря на коронавирус.

Источник: Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля".

Детали: При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.

Украинская правда
Темы: медицина реформы


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг 28 марта 2020, 15:27
Коронавирус: Минздрав придумал, что делать с людьми без деклараций с семейным врачом 28 марта 2020, 11:08
В одном районе Тернопольской области коронавирус обнаружили у 21 медика 28 марта 2020, 10:35
Все новости
Главные новости
В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг
Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил
Исключенная из "Слуги народа" нардеп заявила, что у нее коронавирус
28 марта. No time to die: Печальные рекорды Италии и Испании, "лечение" метанолом в Иране и одинокая молитва Папы
Все новости
Опыт

Истории трех семей, которые выбрали домашнее обучение

Дети

9 простых советов, которые помогут привлечь детей к чтению

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!