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Словаччина пом'якшує карантин: відкриються деякі магазини

Субота, 28 березня 2020, 16:48
Словаччина пом'якшує карантин: відкриються деякі магазини

Уряд Словаччини вирішив відкрити з понеділка частину магазинів, зачинених раніше через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Урядове рішення стосується так званих "не життєво важливих" магазинів, які продають велосипеди, товари для садівництва, будівельні матеріали, побутову та комп’ютерну техніку. Також можуть працювати нотаріуси та адвокати.

Ці магазини повинні дотримуватися тих же гігієнічних стандартів, що і продуктові магазини. Клієнти повинні носити маски, мати можливість скористатись дезінфектором та рукавичками, дотримуватись дистанції у 2 метри. 

У магазині може перебувати тільки 1 покупець на 25 квадратних метрів площі. 

У Словаччині за останні 24 години додалось 23 нових заражених коронавірусом. Загальна кількість інфікованих людей в країні зараз становить 292. 

Теми: коронавірусСловаччинакарантинЄС
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