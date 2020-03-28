Словакия смягчает карантин: откроются некоторые магазины

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Суббота, 28 марта 2020, 17:48

Правительство Словакии решило открыть с понедельника часть магазинов, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Правительственное решение касается так называемых "не жизненно важных" магазинов, которые продают велосипеды, товары для садоводства, строительные материалы, бытовую и компьютерную технику. Также могут работать нотариусы и адвокаты.

Эти магазины должны придерживаться тех же гигиенических стандартов, как и продуктовые магазины. Клиенты должны носить маски, иметь возможность воспользоваться дезинфектором и перчатками, соблюдать дистанцию ​​в 2 метра.

В магазине может находиться только 1 покупатель на 25 квадратных метров площади.

В Словакии за последние 24 часа добавилось 23 новых заражений коронавирусом. Общее количество инфицированных людей в стране сейчас составляет 292. 

Темы: коронавирус Словакия карантин ЕС


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