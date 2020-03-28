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Держструктури закупили через Prozorro 15 тисяч тестів на коронавірус

Субота, 28 березня 2020, 16:58
Держструктури закупили через Prozorro 15 тисяч тестів на коронавірус

Станом на 25 березня через Prozorro державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на суму 7,2 млн грн.

Джерело: Prozorro з посиланням на аналітиків проєкту Dozorro

Деталі: Більшість закуплених тестів – це тести на антитіла (експрес-тести). ПЛР тести, які є найбільш точним методом діагностики COVID-19, купували через Prozorro в Тернополі (150 штук) та Львові (250 штук).

Найбільше тестів на коронавірус купили у Київській (5600), Івано-Франківській (1600) та Харківській області (1400).

У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях не замовили жодного тесту через Prozorro. В організації припускають, що ці області отримали їх від МОЗ.

Серед найбільших постачальників тестів на Prozorro: КП "Фармація" (2150 тестів), ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), та ТОВ "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Усі тести на коронавірус, що є в Україні, іноземного виробництва.

При цьому не всі тести для виявлення коронавірусу купували через Prozorro.

11 березня МОЗ повідомило, що за кошти міністерства закупили майже 20 тисяч упаковок швидких тестів на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

23 березня в Україну з Китаю було доставлено 250 тисяч експрес-тестів, а також ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.

Українська правда

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Теми: коронавірусмедицина
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