Госструктуры закупили через Prozorro 15 тысяч тестов на коронавирус

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Суббота, 28 марта 2020, 17:58

По состоянию на 25 марта через Prozorro государственные структуры закупили почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму 7,2 млн грн.

Источник: Prozorro со ссылкой на аналитиков проекту Dozorro

Детали: Большинство закупленных тестов – это тесты на антитела (экспресс-тесты). ПЦР тесты, которые являются наиболее точным методом диагностики COVID-19 покупали через Prozorro в Тернополе (150 штук) и Львове (250 штук).

Больше всего тестов на коронавирус купили в Киевской (5600), Ивано-Франковской (1600) и Харьковской области (1400).

В Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Ровенской областях не заказали ни одного теста через Prozorro. В организации предполагают, что эти области получили их от Минздрава.

Среди крупнейших поставщиков тестов на Prozorro КП "Фармація" (2150 тестів), ООО "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), и ООО "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Все тесты на коронавирус, что есть в Украине, иностранного производства.

При этом не все тесты для выявления коронавируса покупали через Prozorro.

11 марта Минздрав сообщил, что за средства министерства закупили почти 20 тысяч упаковок быстрых тестов на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тысяч человек.

23 марта в Украину из Китая было доставлено 250 тысяч экспресс-тестов, а также ПЦР-тесты для диагностики коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирус медицина


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