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Госструктуры закупили через Prozorro 15 тысяч тестов на коронавирус

Суббота, 28 марта 2020, 16:58
Госструктуры закупили через Prozorro 15 тысяч тестов на коронавирус

По состоянию на 25 марта через Prozorro государственные структуры закупили почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму 7,2 млн грн.

Источник: Prozorro со ссылкой на аналитиков проекту Dozorro

Детали: Большинство закупленных тестов – это тесты на антитела (экспресс-тесты). ПЦР тесты, которые являются наиболее точным методом диагностики COVID-19 покупали через Prozorro в Тернополе (150 штук) и Львове (250 штук).

Больше всего тестов на коронавирус купили в Киевской (5600), Ивано-Франковской (1600) и Харьковской области (1400).

В Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Ровенской областях не заказали ни одного теста через Prozorro. В организации предполагают, что эти области получили их от Минздрава.

Среди крупнейших поставщиков тестов на Prozorro КП "Фармація" (2150 тестів), ООО "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), и ООО "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Все тесты на коронавирус, что есть в Украине, иностранного производства.

При этом не все тесты для выявления коронавируса покупали через Prozorro.

11 марта Минздрав сообщил, что за средства министерства закупили почти 20 тысяч упаковок быстрых тестов на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тысяч человек.

23 марта в Украину из Китая было доставлено 250 тысяч экспресс-тестов, а также ПЦР-тесты для диагностики коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицина
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