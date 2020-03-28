COVID-19: Лікарям організують харчування, поліцейським - кімнати відпочинку 

У медичних закладах, де надають меддопомогу при COVID-19, буде організовано харчування медиків та обладнано кімнати відпочинку для поліцейських.

Джерело: МОЗ України

Дослівно: "Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.

У закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, мають бути обладнані кімнати відпочинку для працівників поліції", - повідомили у відомстві.

Деталі: Відповідне розпорядження підписав заступник глави МОЗ Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів.

Відповідальність за виконання покладена на Керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та м. Києва

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