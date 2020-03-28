COVID-19: Лікарям організують харчування, поліцейським - кімнати відпочинку
У медичних закладах, де надають меддопомогу при COVID-19, буде організовано харчування медиків та обладнано кімнати відпочинку для поліцейських.
Джерело: МОЗ України
Дослівно: "Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.
У закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, мають бути обладнані кімнати відпочинку для працівників поліції", - повідомили у відомстві.
Деталі: Відповідне розпорядження підписав заступник глави МОЗ Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів.
Відповідальність за виконання покладена на Керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та м. Києва
Знати більше: