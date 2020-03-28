COVID-19: Врачам организуют питание, полицейским - комнаты отдыха

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Суббота, 28 марта 2020, 18:13

В медицинских учреждениях, где оказывают медпомощь при COVID-19 будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

Источник: МОЗ Украины

Дословно: "Все медработники, которые привлечены к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием.

В учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции ", - сообщили в ведомстве.

Детали: Соответствующее распоряжение подписал замглавы Минздрава Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

Ответственность за выполнение возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и Киеве.

Украинская правда
Темы: коронавирус медицина полиция Минздрав


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