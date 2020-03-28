В МЗС розповіли, як і з яких країн можна дістатись до України на авто

У Міністерстві закордонних справ пояснили, з яких країн можна дістатися до України на авто.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо ситуації з коронавірусом.

Станом на 28 березня з Німеччини, Австрії і Чехії можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину.

Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00. Рух територією Австрії можливий з 17:00 до 01:00. Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом без зупинок аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України здійснюється через пункт пропуску Чоп-Захонь

Також до України можна дістатися з Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії та Польщі через КПП, які позначені зеленим на сайті Нової митниці.

З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь, з Сербії - через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

В МЗС підкреслюють, що через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно, і радять при плануванні поїздки встановити зв'язок з відповідним консульством України.

"Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я і життя людей, що навколо", - додали в міністерстві.

Нагадаємо,

За даними МЗС в Україну за сприяння дипломатичних установ з початку дії обмежень на в’їзд повернулися понад 109 тисяч українських громадян.

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