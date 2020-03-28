В МИД рассказали, как и из каких стран можно добраться в Украину на авто

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Суббота, 28 марта 2020, 18:35

В Министерстве иностранных дел объяснили, из каких стран можно добраться в Украину автомобилем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД о ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 28 марта из Германии, Австрии и Чехии можно доехать в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию. 

Транзит из Германии разрешен трассой А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможное с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией.

В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину осуществляется через пункт пропуска Чоп-Захонь. 

Также в Украине можно добраться из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через КПП, которые обозначены зеленым на сайте Новой таможни. 

Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, из Сербии - через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно проинформировать Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

В МИД подчеркивают, что из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично, и советуют при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.

"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего теперешнего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваша ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", - добавили в министерстве.

Напомним, 

По данным МИД в Украине при содействии дипломатических учреждений с начала действия ограничений на въезд вернулись более 109 000 украинских граждан.

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Темы: карантин коронавирус МИД граница


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