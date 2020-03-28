В ніч на 29 березня Україна перейде на літній час.

Джерело: Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Деталі: Переведення годинникової стрілки на одну годину вперед заплановано на 3 годину ночі 29 березня 2020 року.

Перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Київський час - час другого часового поясу - встановлюється переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед (перехід на літній час) та в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад (перехід на зимовий час).