У неділю Україна перейде на "літо"

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Субота, 28 березня 2020, 19:23

В  ніч на 29 березня Україна перейде на літній час. 

Джерело: Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Деталі: Переведення годинникової стрілки на одну годину вперед заплановано на 3 годину ночі 29 березня 2020 року. 

Перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Київський час - час другого часового поясу - встановлюється переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед (перехід на літній час) та в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад (перехід на зимовий час). 

Українська правда
Теми: Україна час


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