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Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 10 тисяч людей

Субота, 28 березня 2020, 19:03
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 10 тисяч людей

У зв’язку з пандемією коронавірусу в Італії вже померли понад 10 тисяч людей. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії в суботу ввечері.

За минулу добу в країні померли ще 889 людей, в результаті загальна кількість загиблих сягнула 10 023. Cьогоднішній показник загиблих трохи нижчий від рекордного вчорашнього, коли було зафіксовано майже 1000 смертей за добу. 

Найбільша кількість загиблих за останні 24 години припадає на найбільш уражений регіон Ломбардію: 542. Саме в Ломбардії зафіксовано найбільше померлих від початку епідемії - 5 944.

Загалом станом на 28 березня в Італії 92 472 людини захворіли на вірус Sars-CoV-2  - зростання за останню добу склало 5 974.

Від вірусу вилікувались трохи більше, ніж померли: 12 384 людини, при чому за останню добу - 1 434. Це найвищий приріст, зафіксований з початку епідемії. Вчора приріст тих, хто вилікувався, склав 589. 

Не враховуючи загиблих і тих, хто вилікувався, в Італії сьогодні понад 70 тисяч людей з підтвердженим вірусом.

За даними газети Corriere della Sera, уряд Італії розглядає можливість продовження карантину всієї країни на два тижні до 18 квітня, послабивши при цьому обмеження на промислову діяльність.

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Теми: коронавірускарантинІталія
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