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Количество погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

Суббота, 28 марта 2020, 19:03
Количество погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

В связи с пандемией коронавируса в Италии уже умерли более 10 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии в субботу вечером.

За минувшие сутки в стране погибли еще 889 человек, в результате общее число погибших достигло 10 023. Сегодняшний показатель погибших немного ниже рекордного вчерашнего, когда было зафиксировано почти 1000 смертей за сутки.

Наибольшее количество погибших за последние 24 часа приходится на наиболее пораженный регион Ломбардию: 542. Именно в Ломбардии зафиксировано больше всего умерших с начала эпидемии - 5944.

Всего по состоянию на 28 марта в Италии 92472 человека заболели вирусом Sars-CoV-2 - рост за последние сутки составил 5974.

От вируса вылечились немного больше, чем умерли: 12384 человека, причем за последние сутки - 1 434. Это самый высокий прирост, зафиксированный с начала эпидемии. Вчера прирост тех, кто вылечился, составил 589.

Не считая погибших и тех, кто вылечился, в Италии сегодня более 70 000 человек с подтвержденным вирусом.

По данным газеты Corriere della Sera, правительство Италии рассматривает возможность продления карантина всей страны на две недели до 18 апреля, ослабив при этом ограничения на промышленную деятельность.

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Темы: коронавирускарантинИталия
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