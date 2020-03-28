Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті ледь не спалили Долину нарцисів

Субота, 28 березня 2020, 19:48
На Закарпатті ледь не спалили Долину нарцисів

На Закарпатті пожежа ледь не знищила Долину нарцисів, що поблизу міста Хуст, вогонь загасили увечері 27 березня.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Twitter Міністерства внутрішніх справ

Дослівно ДСНС: "На Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила "родзинку" Закарпаття – долину нарцисів. О 16:35 хустські бійці ДСНС виїхали на гасіння пожежі сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря. Пожежу було ліквідовано о 19:08 силами вогнеборців Хуста та працівників заповідника.

 

Шановні закарпатці, невже жага до спалювання минулорічного сухостою сильніша ніж здоровий глузд? Припиніть практику "вогняного" прибирання та краще зробіть щось корисне для нащадків".

Деталі: Рятувальники повідомили, що за добу 27 березня вогнеборці Закарпаття приборкали 33 пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях.

 

Із них внаслідок двох загорань сухостою пошкоджено будівлі у Тячівському та Хустському районах. Ще два загорання сухої рослинності призвели до пожеж на території лісгоспів.

У п’ятницю по обіді виникло загорання сухої трави та лісової підстилки на території Лужанського лісництва Великобичківського ЛГ, майже одночасно загорілось і на території Груниківського лісництва Брусторянського ЛГ. Вогнеборці та лісники здолали полум'я вчасно та не дали вогню знищити "зелені легені".

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаЗакарпаттяекологіяДСНСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: