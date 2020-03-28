На Закарпатті ледь не спалили Долину нарцисів

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Субота, 28 березня 2020, 20:48

На Закарпатті пожежа ледь не знищила Долину нарцисів, що поблизу міста Хуст, вогонь загасили увечері 27 березня.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Twitter Міністерства внутрішніх справ

Дослівно ДСНС: "На Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила "родзинку" Закарпаття – долину нарцисів. О 16:35 хустські бійці ДСНС виїхали на гасіння пожежі сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря. Пожежу було ліквідовано о 19:08 силами вогнеборців Хуста та працівників заповідника.

 

Шановні закарпатці, невже жага до спалювання минулорічного сухостою сильніша ніж здоровий глузд? Припиніть практику "вогняного" прибирання та краще зробіть щось корисне для нащадків".

Деталі: Рятувальники повідомили, що за добу 27 березня вогнеборці Закарпаття приборкали 33 пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях.

 

Із них внаслідок двох загорань сухостою пошкоджено будівлі у Тячівському та Хустському районах. Ще два загорання сухої рослинності призвели до пожеж на території лісгоспів.

У п’ятницю по обіді виникло загорання сухої трави та лісової підстилки на території Лужанського лісництва Великобичківського ЛГ, майже одночасно загорілось і на території Груниківського лісництва Брусторянського ЛГ. Вогнеборці та лісники здолали полум'я вчасно та не дали вогню знищити "зелені легені".

Теми: пожежа Закарпаття екологія ДСНС Україна


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