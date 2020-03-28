На Закарпатье едва не сожгли Долину нарциссов

На Закарпатье пожар едва не уничтожил Долину нарциссов вблизи города Хуст, огонь потушили вечером 27 марта.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, Twitter Министерства внутренних дел

Дословно ГСЧС: "На Хустщине чья-то халатность и беспечность едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья – долину нарциссов. В 16:35 хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря. Пожар был ликвидирован в 19:08 силами пожарных Хуста и работников заповедника.

Уважаемые закарпатцы, неужели жажда сжигания прошлогоднего сухостоя сильнее, чем здравый смысл? Прекратите практику "огненной" уборки и лучше сделайте что-то полезное для потомков".

Детали: Спасатели сообщили, что за сутки 27 марта огнеборцы Закарпатья ликвидировали 33 пожара сухой травы и мусора на открытых территориях.

Из них в результате двух возгораний сухостоя повреждены здания в Тячевском и Хустском районах. Еще два возгорания сухой растительности привели к пожарам на территории лесхозов.

В пятницу после обеда возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки на территории Лужанского лесничества Великобычковского ЛХ, почти одновременно загорелось и на территории Груниковского лесничества Брусторянского ЛХ. Пожарные и лесники победили пламя вовремя и не дали огню уничтожить "зеленые легкие".