Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье едва не сожгли Долину нарциссов

Суббота, 28 марта 2020, 19:48
На Закарпатье едва не сожгли Долину нарциссов

На Закарпатье пожар едва не уничтожил Долину нарциссов вблизи города Хуст, огонь потушили вечером 27 марта.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, Twitter Министерства внутренних дел

Дословно ГСЧС: "На Хустщине чья-то халатность и беспечность едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья – долину нарциссов. В 16:35 хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря. Пожар был ликвидирован в 19:08 силами пожарных Хуста и работников заповедника.

 

Уважаемые закарпатцы, неужели жажда сжигания прошлогоднего сухостоя сильнее, чем здравый смысл? Прекратите практику "огненной" уборки и лучше сделайте что-то полезное для потомков".

Детали: Спасатели сообщили, что за сутки 27 марта огнеборцы Закарпатья ликвидировали 33 пожара сухой травы и мусора на открытых территориях.

 

Из них в результате двух возгораний сухостоя повреждены здания в Тячевском и Хустском районах. Еще два возгорания сухой растительности привели к пожарам на территории лесхозов.

В пятницу после обеда возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки на территории Лужанского лесничества Великобычковского ЛХ, почти одновременно загорелось и на территории Груниковского лесничества Брусторянского ЛХ. Пожарные и лесники победили пламя вовремя и не дали огню уничтожить "зеленые легкие".

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЗакарпатьеэкологияГСЧСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: