Трамп анонсував двотижневий карантин у штаті Нью-Йорк

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Субота, 28 березня 2020, 22:46

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у штаті Нью-Йорк і прилеглих районах з метою запобігти поширенню вірусу в інших штатах.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Трампа 28 березня

Пряма мова: "Є ймовірність, що ... сьогодні ми запровадимо карантин - короткостроковий, на два тижні - у Нью-Йорку (штаті - ред.), можливо, у Нью-Джерсі, у деяких частинах Коннектикуту".

Деталі: За словами Трампа, такі заходи спрямовані на обмеження поїздок з одного з найбільш густонаселених регіонів країни до інших частин Сполучених Штатів, зокрема до штату Флорида, який взимку є популярним серед мешканців Нью-Йорка.

Трамп пояснив, що через те, що багато жителів Нью-Йорка є інфікованими, у Флориді "проблеми, а ми цього не хочемо".

Також він зазначив, що рішення про карантин "буде прийнято, так чи інакше, найближчим часом".

У свою чергу губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив після зустрічі з Трампом у суботу, що питання про карантин не обговорювалося.

Дослівно: "Я навіть не знаю, що це означає ... Я не знаю, як це може бути юридично і з медичної точки зору реалізовано".

Українська правда
Теми: коронавірус карантин США Трамп


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