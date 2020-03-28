Трамп анонсировал двухнедельный карантин в штате Нью-Йорк

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Суббота, 28 марта 2020, 22:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих районах с целью предотвратить распространение вируса в других штатах. 

Источник: AFP со ссылкой на заявление Трампа 28 марта 

Прямая речь: "Есть вероятность, что ... сегодня мы введем карантин - краткосрочный, на две недели - в Нью-Йорке (штате - ред.), возможно, в Нью-Джерси, в некоторых частях Коннектикута". 

Детали: По словам Трампа, такие меры направлены ​​на ограничение поездок из одного из самых густонаселенных регионов страны в другие части Соединенных Штатов, в частности в штат Флорида, который зимой популярен среди жителей Нью-Йорка.

Трамп пояснил, что из-за того, что многие жители Нью-Йорка инфицированы,  во Флориде "проблемы, а мы этого не хотим". 

Также он отметил, что решение о карантине  "будет принято, так или иначе, в ближайшее время". 

В свою очередь губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил после встречи с Трампом в субботу, что вопрос о карантине не обсуждался. 

Дословно: "Я даже не знаю, что это значит ... Я не знаю, как это может быть юридически и с медицинской точки зрения осуществимо". 

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин США Трамп


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