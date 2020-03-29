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За добу у світі підтвердили 70 тисяч нових випадків COVID-19

Неділя, 29 березня 2020, 05:56
За добу у світі підтвердили 70 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на 5 годину ранку 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тис. Водночас, майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Побороли хворобу за цей час 139 451 людини. Також у всьому світі зареєстрували 30 822 летальних випадки. 

Лідером за кількістю випадків заражень є США. Там вірус підтвердили у 122 666 осіб, із яких вилікувались 1095 людей, померли – 2185.

В Італії за цей час захворіли 92 472 людини. Водночас померли там 10 023 особи, вилікувались 12 384 людини. 

Іспанія звітує про 73 235 інфікованих. Серед них 12 285 одужали, померли 5982 особи.

За минулу добу найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії – 889. За цей же час в Іспанії померли 844 особи, в США – 515, у Франції – 319, у Великій Британії – 260, в Ірані – 139, у Нідерландах – 93, Німеччині – 82.

За вказаний період лідером за поширення вірусу стали Сполучені Штати. Там COVID-19 підтвердили у 19, 372 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 7516 випадків, у Німеччині – 6824, в Італії – 5974, у Франції – 4611, Ірані – 3076, Великій Британії – 2546, Бельгії – 1850, Туреччині – 1704.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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