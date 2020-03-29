За сутки в мире подтвердили 70 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 5 часов утра 29 марта во всем мире зарегистрировали 663,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тысячи. В то же время, почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Преодолели болезнь за это время 139 451 человека. Также во всем мире зарегистрировали 30 822 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус подтвердили в 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек, умерли – 2185.

В Италии за это время заболели 92 472 человека. В то же время умерли там 10 023 лица, вылечились 12 384 человека.

Испания сообщает о 73 235 инфицированных. Среди них 12 285 выздоровели, умерли 5982 человека.

За минувшие сутки больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии – 889. За это же время в Испании умерли 844 человека, в США – 515, во Франции – 319, в Великобритании – 260, в Иране – 139, в Нидерландах – 93, Германии – 82.

За указанный период лидером по распространению вируса стали Соединенные Штаты. Там COVID-19 подтвердили у 19 372 человек. В Испании за это время зарегистрировали 7516 новых случаев, в Германии – 6824, в Италии – 5974, во Франции – 4611, Иране – 3076, Великобритании – 2546, Бельгии – 1850, Турции – 1704.

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