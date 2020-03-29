"Легких" хворих на COVID-19 більше не госпіталізуватимуть

МОЗ оновив стандарт надання медичної допомоги хворим на COVID-19, тепер він передбачає госпіталізацію лише хворих у стані середньої важкості та важкому.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "Вчора ми оновили стандарт надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу… Відсьогодні Україна буде працювати за новими стандартами медичної допомоги".

"Ми передбачаємо впровадження клінічного сортування. Госпіталізувати до лікарень повинні хворих середнього і тяжкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом і медико-санітарним спостереженням".

Деталі: Ляшко також зазначив, що українські фахівці тепер рекомендуватимуть деяким хворим ряд препаратів, які використовуються у світі для лікування хворих на COVID-19.

Пряма мова: "Наголошую, що специфічного лікування коронавірусної хвороби не існує, проводиться симптоматичне лікування. В той же час, у світі використовуються і досліджуються різні препарати для лікування коронавірусної хвороби.

Ми в МОЗ прийняли рішення також – у нас створена експертна група з провідних професорів і клініцистів, які будуть вивчати всі передові засоби лікування, які використовуються в світі і рекомендувати їх використання на території України у випадках, коли варіантів для порятунку життя для хворого не буде".

Деталі: Ляшко також повідомив, що у суботу Всесвітня організація охорони здоров'я оновила інформацію щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби.

Так, ВООЗ наголосила, що вірус передається, в першу чергу, крапельним шляхом і не передається аерогенним. Тобто найбільший ризик заразитися – торкнутися до слизових оболонок руками, якими перед тим людина торкалася до поверхні, де осіли крапельки виділень хворої людини.

ВООЗ звертає увагу на те, що найбільше виділення відбувається у хворого, який має симптоми ГРЗ.

Водночас фекально-оральний шлях передачі коронавірусу ВООЗ не підтверджує і не надає йому епідемічного значення, зазначив головний санітарний лікар.