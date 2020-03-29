"Легких" больных COVID-19 больше не будут госпитализировать

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Воскресенье, 29 марта 2020, 11:24

Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи".

"Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем".

Детали: Ляшко также отметил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

Прямая речь: "Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни.

Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет".

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус Минздрав медицина


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