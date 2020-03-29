Квітень почнеться з нічним морозом, снігом і ожеледицею

3186 переглядів
Неділя, 29 березня 2020, 12:05

З 31 березня до 2 квітня на території України очікується зниження температури до -9 градусів вночі, у Карпатах - сніг, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно: "У зв'язку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікуєтьсявідчутне зниження температури. Вночі 0...-6, 31 березня у центральних областях від -3 до +3, вдень +1...+6.

У Карпатах 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця. температура вночі -4...-9, вдень 0...-5".

Деталі: 29 березня на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)

Сніг також очікується 30 березня у низці західних областей, 31 березня - на Закарпатті, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях, у Харківській, Дніпропетровській областях. Мокрий сніг можливий на Запоріжжі, у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 

За даними синоптиків, зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової зав'язі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.

 

 

Українська правда
Теми: погода ДСНС Карпати дороги


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україну йде похолодання до -6 і сніг 27 березня 2020, 13:07
Температура повередує: вдень до 16 тепла, а вночі до 3 морозу   26 березня 2020, 13:29
До України повертається тепло: вдень до +16 26 березня 2020, 01:45
Усі новини
Головні новини
"Легких" хворих на COVID-19 більше не госпіталізуватимуть
В Україні не лишилося областей, де не реєструвався б коронавірус – Ляшко
COVID-19: В Україні вже 418 інфікованих, суттєвий стрибок — на Черкащині
За добу у світі підтвердили 70 тисяч нових випадків COVID-19
Усі новини
їжа

Як зробити макарони вдома

читай!

Що читати? Добірка найпопулярніших книжок про бізнес