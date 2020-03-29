Апрель начнется с ночным морозом, снегом и гололедом

С 31 марта по 2 апреля на территории Украины ожидается снижение температуры до -9 градусов ночью, в Карпатах - снег, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Дословно: "В связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей очикуетьсявидчутне снижение температуры. Ночью 0 ...- 6, 31 марта в центральных областях от -3 до +3, днем ​​+1...+6.

В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица. температура ночью -4...-9, днем ​​0...-5".

Детали: 29 марта на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Снег также ожидается 30 марта во ряде западных областей, 31 марта - на Закарпатье, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, в Харьковской, Днепропетровской областях. Мокрый снег возможен на Запорожье, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

По данным синоптиков, снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи ранорасцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.



