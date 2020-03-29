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COVID-19: Парцхаладзе повідомив про смерть ексзаступника глави Київської ОДА

Неділя, 29 березня 2020, 12:29
Олег Міщенко

У неділю помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, ексзаступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, в якого було діагностовано COVID-19.

Джерело: президент Конфедерації будівельників України, ексзаступник міністра регіонального розвитку, експерший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе в Facebook

Дослівно: "Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України.

Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє".

Деталі: Судячи з декларації Міщенка, він був зареєстрований у селі Мостище Макарівського району Київської області.

Олег Міщенко займав посаду заступника голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року по серпень 2017 року.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївська область
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