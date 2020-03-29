COVID-19: Парцхаладзе сообщил о смерти экс-замлавы Киевской ОГА

В воскресенье умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, экс-зампредседателя Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован COVID-19.

Источник: президент Конфедерации строителей Украины, экс-замминистра регионального развития, экс-первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в Facebook

Дословно: "Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины.

Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое".

Детали: Судя по декларации Мищенко, он был зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.

Олег Мищенко занимал должность зампредседателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.