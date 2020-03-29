Новий рекорд смертності в Іспанії: 838 загиблих за добу

За останні 24 години від коронавірусу в Іспанії загинули 838 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії у неділю, пише "Європейська правда".

Це на 6 більше, ніж напередодні – тоді загинули 832 хворих. Загальна кількість загиблих досягла 6528 осіб.

За добу в країні виявили 6549 нових випадків зараження, загальна кількість досягла 78797.

Станом на неділю, Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною у Європі за кількістю загиблих у зв’язку з COVID-19. В Італії станом на вечір 28 березня кількість загиблих перевищила 10 тисяч осіб.

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, госпіталізовані близько 43,4 тисяч хворих, з них 4907 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Вилікувались від коронавірусу вже 14 709 людей.

У зв’язку з епідемією, Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.



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