Новий рекорд смертності в Іспанії: 838 загиблих за добу

1780 переглядів
Неділя, 29 березня 2020, 13:25

За останні 24 години від коронавірусу в Іспанії загинули 838 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії у неділю, пише "Європейська правда".

Це на 6 більше, ніж напередодні – тоді загинули 832 хворих. Загальна кількість загиблих досягла 6528 осіб.

За добу в країні виявили 6549 нових випадків зараження, загальна кількість досягла 78797.

Станом на неділю, Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною у Європі за кількістю загиблих у зв’язку з COVID-19. В Італії станом на вечір 28 березня кількість загиблих перевищила 10 тисяч осіб.

 

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, госпіталізовані близько 43,4 тисяч хворих, з них 4907 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Вилікувались від коронавірусу вже 14 709 людей.  

У зв’язку з епідемією, Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.

Читайте також: В Іспанії коронавірусом заразилися майже 9,5 тисяч медиків

Теми: Іспанія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Іспанії новий антирекорд смертності: понад 800 загиблих за добу 28 березня 2020, 13:57
В Іспанії коронавірусом заразилися майже 9,5 тисяч медиків 27 березня 2020, 14:58
В Іспанії рекордна кількість померлих від коронавірусу, інфіковані понад 64 тисяч осіб 27 березня 2020, 13:56
Усі новини
Головні новини
"Слуги" проведуть "співбесіду" з потенційними міністрами МОЗ та Міненергетики
29 березня. No time to die: В Україні понад 100 заражених за день, Нью-Йорк під ударом, Ухань відкривається
COVID-19: Парцхаладзе повідомив про смерть ексзаступника глави Київської ОДА
"Легких" хворих на COVID-19 більше не госпіталізуватимуть
Усі новини
Відео

Оплески медикам: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї в зворушливому флешмобі подяки

Кіно

ТОП-10 найпопулярніших фільмів та серіалів від Netflix