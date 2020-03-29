Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий рекорд смертності в Іспанії: 838 загиблих за добу

Неділя, 29 березня 2020, 13:25
Новий рекорд смертності в Іспанії: 838 загиблих за добу

За останні 24 години від коронавірусу в Іспанії загинули 838 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії у неділю, пише "Європейська правда".

Це на 6 більше, ніж напередодні – тоді загинули 832 хворих. Загальна кількість загиблих досягла 6528 осіб.

За добу в країні виявили 6549 нових випадків зараження, загальна кількість досягла 78797.

Станом на неділю, Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною у Європі за кількістю загиблих у зв’язку з COVID-19. В Італії станом на вечір 28 березня кількість загиблих перевищила 10 тисяч осіб.

 

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, госпіталізовані близько 43,4 тисяч хворих, з них 4907 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Вилікувались від коронавірусу вже 14 709 людей.  

У зв’язку з епідемією, Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.

Читайте також: В Іспанії коронавірусом заразилися майже 9,5 тисяч медиків

Теми: Іспаніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: