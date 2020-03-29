Новый рекорд смертности в Испании: 838 погибших за сутки
За последних 24 часа от коронавируса в Испании погибли 838 человек.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании в воскресенье, пишет "Европейская правда".
Это на 6 больше, чем накануне – тогда погибли 832 больных. Общее количество погибших достигло 6528 человек.
За сутки в стране обнаружили 6549 новых случаев заражения, общее количество достигло 78 797.
На сегодня, Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной в Европе по количеству погибших в связи с COVID-19. В Италии по состоянию на вечер 28 марта число погибших превысило 10 000 человек.
По данным министерства здравоохранения Испании, госпитализированы около 43 400 больных, из них 4907 – в отделениях интенсивной терапии.
Вылечились от коронавируса уже 14709 человек.
В связи с эпидемией, Испания продлила действие чрезвычайного положения минимум до 12 апреля. Большинство магазинов и предприятий закрыты, движение людей строго ограничено.
Читайте также: В Испании коронавирусом заразились почти 9500 медиков.