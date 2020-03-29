Єрмак поскаржиться до СБУ і ДБР через відео з "торгівлею" посадами

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що звернеться із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань через відео, на якому фігурує його брат Денис, який нібито "торгує" посадами у держорганах, яке розповсюдив нардеп від СН Гео Лерос.

Джерело: заява Андрія Єрмака у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса".

"Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні. Доведеться, хто би за тобою не стояв ... Я і моя родина - чесні і порядні люди. Я нікому не дозволю обливати нас брудом".

"І ти сам, і я, і люди, які розуміють ситуацію, знають навіщо і в чиїх інтересах ти все це робиш і пишеш. Я прямо казав це тобі під час наших останніх зустрічей, при свідках, повторю і тут. Якщо говорити про "червоні лінії", за якими починається моральна деградація особистості, то це точно вони. І ти їх перейшов. Дуже шкода, що особисті інтереси для тебе виявились важливішими за спільну мету, з якою партія "Слуга Народу" йшла на вибори", - заявив Єрмак, звертаючись до Лероса.

Деталі: Також Єрмак зазначив, що його брат "з 2014 року їздив у зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець, його знає і поважає спільнота добровольців і ветеранів".

Що передувало:

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.