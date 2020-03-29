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Ермак пожалуется СБУ и ГБР на видео с "торговлей" должностями

Воскресенье, 29 марта 2020, 14:50
Ермак пожалуется СБУ и ГБР на видео с торговлей должностями

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что обратится с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований из-за видео, на котором фигурирует его брат Денис, который якобы "торгует" должностями в госорганах, распространенное нардепом от СН Гео Леросом.

Источник: заявление Андрея Ермака в Facebook

Прямая речь Ермака: "Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенным видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств проведения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса".

"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи. Придется, кто бы за тобой не стоял ... Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью".

"И ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел. Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общей цели, с которой партия "Слуга народа" шла на выборы", - заявил Ермак, обращаясь к Леросу. 

Детали: Также Ермак отметил, что его брат "с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца, его знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

Предыстория: 

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОПГ Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакСБУГБРГео Лерос
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