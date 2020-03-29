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У Луцьку коронавірус виявили у директорки лікарні

Неділя, 29 березня 2020, 14:58
У Луцьку коронавірус виявили у директорки лікарні

Директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на COVID-19.

Джерело: Луцька міська клінічна лікарня

Дослівно: "Директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич з 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Так як пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на COVID-19 були від'ємні, була госпіталізована з діагнозом "Пневмонія". Перебувала на лікуванні у відокремленій палаті.

Після отримання результатів ПЛР на COVID-19 була переведена на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню.

Всі необхідні протиепідемічні заходи у лікарні були проведені. Проведено епідрозслідування, контактним особам проведено обстеження, і вони скеровані на карантин. Відомі результати обстежень 5 контактних – вони негативні.

На даний час заклад стабільно працює та виконує свою функцію".

"Українська правда" у Threads

Теми: Волинська областькоронавірусмедицина
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