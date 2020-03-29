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В Луцке коронавирус обнаружили у директора больницы

Воскресенье, 29 марта 2020, 14:58
В Луцке коронавирус обнаружили у директора больницы

Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Духневич заболела COVID-19.

Источник: Луцкая городская клиническая больница

Дословно: "Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была и результаты быстрого теста на COVID-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом "пневмония". Находилась на лечении в отдельной палате.

После получения результатов ПЦР на COVID-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу.

Все необходимые противоэпидемические мероприятия в больнице были проведены. Проведено эпидрасследование, контактным лицам проведено обследование, и они направлены на карантин. Известны результаты обследований 5 контактных – они отрицательные.

В настоящее время заведение стабильно работает и выполняет свою функцию".

Украинская правда

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Темы: Волынская областькоронавирусмедицина
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