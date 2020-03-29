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Коронавірус у Німеччині: кількість випадків перевищила 52,5 тисяч

Неділя, 29 березня 2020, 14:48
Коронавірус у Німеччині: кількість випадків перевищила 52,5 тисяч

У Німеччині за добу виявили 3965 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

За останні 24 години від ускладнень хвороби померли 63 людини, підвищивши кількість загиблих до 389. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 52 547.

Найбільш постраждали від епідемії федеральні землі Баден-Вюртемберг, Баварія та Північний Рейн-Вестфалія.

Водночас, дані Університету Джона Гопкінса стверджують про понад 58,2 тисячі випадків захворювання та 455 летальних випадків. Одужали вже більше 8480 осіб.

Різні цифри пояснюються тим, що за основу установи використовують різні дані.

Порівняно з Італією та Францією, у Німеччині продовжує спостерігається набагато нижча смертність від COVID-19.

Для порівняння, в Італії (на вечір 28 березня) на близько 92 470 зафіксованих випадків було більше 10 тисяч загиблих, в Іспанії (на ранок 29 березня) на майже 78 800 випадків – 6549 загиблих. У Німеччині ж на 52,5 тисячі випадків – близько 400 загиблих.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
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