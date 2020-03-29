Коронавирус в Германии: количество случаев превысило 52,5 тысячи

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Воскресенье, 29 марта 2020, 14:48

В Германии за сутки обнаружили 3965 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

За последние 24 часа от осложнений болезни умерли 63 человека, повысив количество погибших на 389. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 52547.

Больше всего пострадали от эпидемии федеральные земли Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.

В то же время, данные Университета Джона Хопкинса утверждают о более 58,2 тысячи случаев заболевания и 455 летальных случаях. Выздоровели уже более 8480 человек.

Разные цифры объясняются тем, что за основу учреждения используют различные данные.

По сравнению с Италией и Францией, в Германии продолжает наблюдается гораздо ниже смертность от COVID-19.

Для сравнения, в Италии (на вечер 28 марта) на около 92 470 зафиксированных случаев было больше 10 тысяч погибших, в Испании (на утро 29 марта) почти 78 800 случаев - 6549 погибших. В Германии же на 52,5 тысячи случаев - около 400 погибших.

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Темы: Германия коронавирус


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