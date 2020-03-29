Нідерланди відкликають з лікарень китайські маски через неналежну якість

Міністерство охорони здоров’я Нідерландів відкликає з лікарень партію масок, закуплених у китайської компанії, через неналежну якість.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Країна закупила для своїх госпіталів у китайського виробника 1,3 мільйонів масок типу FFP2, для медиків, які лікують хворих на коронавірус. Перша партія налічувала близько 600 тисяч одиниць.

Маски повертають через невідповідність стандартам безпеки – вони нещільно прилягають до обличчя, не всі мембрани і фільтри функціонують належним чином. Назву виробника у жодному з коментарів не згадують.

"Це маски із сертифікатом якості KN95. Під час інспекції міністерство отримало перші повідомлення, що якість товару з партії не відповідає критеріям… Другий тест також продемонстрував, що маски не відповідають стандартам якості, після чого маски з цієї партії вирішили більше не використовувати. Нові партії пройдуть додаткові перевірки", - зазначило міністерство охорони здоров’я у коментарі NOS.

У міністерстві не мають точної інформації, чи медики вже використовували маски з цієї партії. Деякі лікарні відмовилися від них ще до рішення міністерства.

"Оскільки всьому світу зараз бракує захисних засобів, ми можемо опинитись у ситуації, коли у наявності є тільки такі, що не відповідають найвищим стандартам якості", - додають у коментарі.



Станом на вечір 27 березня, загальна кількість хворих на коронавірус у країні перевищила 8 600 осіб, кількість загиблих зросла до 546 осіб.



Нагадаємо, 26 березня Іспанія повернула назад експрес-тести на коронавірус, придбані у китайської компанії Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Це трапилося після того, як іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

10 березня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що місто планує придбати тести у цієї компанії.