Нидерланды отзывают из больниц китайские маски из-за ненадлежащего качества

Министерство здравоохранения Нидерландов отзывает из больниц партию масок, закупленных у китайской компании, из-за ненадлежащего качества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Страна закупила у китайского производителя 1,3 миллиона масок типа FFP2, для медиков, которые лечат больных коронавирус. Первая партия насчитывала около 600 тысяч единиц.

Маски возвращают из-за несоответствия стандартам безопасности – они неплотно прилегают к лицу, не все мембраны и фильтры функционируют должным образом. Название производителя в комментариях не упоминают.

"Это маски с сертификатом качества KN95. Во время инспекции министерство получило первые сообщения, что качество товара из партии не соответствует критериям ... Второй тест также показал, что маски не соответствуют стандартам качества, после чего маски из этой партии решили больше не использовать. Новые партии пройдут дополнительные проверки", - отметило в комментарии NOS министерство здравоохранения.

В министерстве не имеют точной информации, использовали ли медики маски из этой партии. Некоторые больницы отказались от них еще до решения министерства.

"Поскольку всему миру сейчас не хватает защитных средств, мы можем оказаться в ситуации, когда в наличии есть только такие, которые не соответствуют высоким стандартам качества", - добавляют в комментарии.

По состоянию на вечер 27 марта, общее количество больных коронавирусом в стране превысило 8600 человек, число погибших возросло до 546 человек.

Напомним, 26 марта Испания вернула назад экспресс-тесты на коронавирус, приобретенные у китайской компании Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Это случилось после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

10 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что город планирует приобрести тесты у этого производителя.