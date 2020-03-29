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У США можливі до 100 тисяч смертей від коронавірусу – урядовий експерт

Неділя, 29 березня 2020, 19:04
У США можливі до 100 тисяч смертей від коронавірусу – урядовий експерт

У США від коронавірусу може загинути до 100 тисяч осіб, а захворіти – до одного мільйона.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таке припущення висловив головний експерт Уряду США з інфекційних захворювань Ентоні Фочі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, у програмі "State of the Union".

"Я допускаю між 100 тисяч та 200 тисяч, - зазначив він, додавши, що має на увазі летальні випадки. – У нас будуть мільйони випадків інфікування".

Він розповів також, що після "дуже інтенсивних дискусій" у Білому Домі президент США Дональд Трамп вирішив не запроваджувати жорсткий карантин в окремих районах Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Конектикута.

Станом на 29 березня, кількість загиблих від коронавірусу у США досягла 2048 осіб, кількість інфікованих – 121 563.

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Епіцентрами епідемії в країні є агломерація Нью-Йорка  (52,318 випадків та 728 загиблих), і Нью-Джерсі (11,124 випадків і 140 загиблих).

Нагадаємо, 27 березня США вийшли на перше місце у світі за кількістю підверджених випадків коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСШАкарантин
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