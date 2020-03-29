В США возможны до 100 тысяч смертей от коронавируса – правительственный эксперт

519 просмотров
Воскресенье, 29 марта 2020, 19:04

В США от коронавируса может погибнуть до 100 тысяч человек, а заболеть – до одного миллиона.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое предположение высказал главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи в программе "State of the Union".

"Я допускаю между 100 тысяч и 200 тысяч, - отметил он, добавив, что подразумевает летальные исходы. - У нас будут миллионы случаев инфицирования". 

Он рассказал также, что после "очень интенсивных дискуссий" в Белом Доме президент США Дональд Трамп решил не вводить жесткий карантин в отдельных районах Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута.

По состоянию на 29 марта, количество погибших от коронавируса в США достигло 2048 человек, количество инфицированных – 121 563.

Эпицентрами эпидемии в стране является агломерация Нью-Йорка (52,318 случаев и 728 погибших), и Нью-Джерси (11,124 случаев и 140 погибших).

Напомним, 27 марта США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. 

Темы: коронавирус США карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
COVID-19 обнаружили у еще одного "слуги" 29 марта 2020, 18:33
Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди 31-40 лет – Минздрав 29 марта 2020, 17:47
Нидерланды отзывают из больниц китайские маски из-за ненадлежащего качества 29 марта 2020, 16:28
Все новости
Главные новости
COVID-19 обнаружили у еще одного "слуги"
Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди 31-40 лет – Минздрав
Главой Минфина может стать экс-замглавы АП – источники
Кабмин сократит зарплаты топ-чиновникам
Все новости
holiday

8 способов организовать детский праздник на карантине

читай!

Что читать? Подборка самых популярных книг о бизнесе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!