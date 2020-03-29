Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США возможны до 100 тысяч смертей от коронавируса – правительственный эксперт

Воскресенье, 29 марта 2020, 19:04
В США возможны до 100 тысяч смертей от коронавируса – правительственный эксперт

В США от коронавируса может погибнуть до 100 тысяч человек, а заболеть – до одного миллиона.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое предположение высказал главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи в программе "State of the Union".

"Я допускаю между 100 тысяч и 200 тысяч, - отметил он, добавив, что подразумевает летальные исходы. - У нас будут миллионы случаев инфицирования". 

Он рассказал также, что после "очень интенсивных дискуссий" в Белом Доме президент США Дональд Трамп решил не вводить жесткий карантин в отдельных районах Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута.

По состоянию на 29 марта, количество погибших от коронавируса в США достигло 2048 человек, количество инфицированных – 121 563.

Эпицентрами эпидемии в стране является агломерация Нью-Йорка (52,318 случаев и 728 погибших), и Нью-Джерси (11,124 случаев и 140 погибших).

Напомним, 27 марта США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСШАкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: