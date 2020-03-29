ООС: 8 обстрілів, без втрат

З початку доби у неділю збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука застосував автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Неподалік Авдіївки ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, вжили дієвих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, випустивши загалом сім мін.

По оборонцях Гладосового ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Повідомляється також, що, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали: загиблі – 5 осіб; поранені та травмовані – 25 осіб.

Також окупанти втратили дві одиниці техніки – броньовану машину піхоти та вантажний автомобіль Урал.