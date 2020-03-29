ООС: 8 обстрелов, без потерь

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитника Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Авдеевки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, приняли действенные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, выпустив всего семь мин.

По защитниках Гладосового враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Сообщается также, что, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 5 человек; раненые и травмированные - 25 человек.

Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль Урал.