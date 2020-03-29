Тих, хто надалі повертатиметься з-за кордону, відправлять на обсервацію

Усі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю

Пряма мова: "Вирішується питання українців, які не встигли повернутись додому до 28 березня. Їх подальше повернення – літаком, потягом, автобусом, машиною або пішки – має бути максимально безпечним для оточуючих, а отже передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію.

Наразі ми готуємо перелік відповідних локацій. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей.

Кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я".

Що передувало: До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.