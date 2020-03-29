Украинцев, которые еще будут возвращаться из-за границы, отправят на обсервацию
Все украинцы, которые не успели вернуться на родину до 28 марта, после возвращения будут проходить обязательную двухнедельный обсервацию.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье
Прямая речь: "Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию.
Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций. Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.
Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения".
Что предшествовало: До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.