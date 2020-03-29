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Тех, кто еще будет возвращаться из-за границы, отправят на обсервацию

Воскресенье, 29 марта 2020, 20:22
Тех, кто еще будет возвращаться из-за границы, отправят на обсервацию

Все украинцы, которые не успели вернуться на родину до 28 марта, после возвращения будут проходить обязательную двухнедельный обсервацию.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье

Прямая речь: "Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию.

Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций. Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена ​​в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения".

Что предшествовало: До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийграницакоронавирус
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