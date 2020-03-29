Зеленський про бюджет: скорочені зарплати чиновників, збережені видатки на оборону

Президент Володимир Зеленський запевняє, що у змінах до держбюджету, які будуть внесені в парламент, не передбачено скорочення видатків на оборону, а видатки на освіту, спорт та культуру будуть збережені, наскільки це можливо.

Джерело: Зеленський у відеозверненні у неділю

Деталі: Президент зазначив, що раніше у публічний простір потрапив перший драфт змін, запропонований Міністерством фінансів, і був "абсолютно справедливо" розкритикований суспільством. Зараз він "суттєво перероблений".

Пряма мова: "Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів Наглядових рад та керівництва державних підприємств.

Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України.

Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров’я українців, а отже їхні виплати мають бути на рівні бійців на передовій.

Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати.

Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалось зберегти. Але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть обов'язково повернуті".

Деталі: Зеленський також закликав інші політичні сили повністю відмовитись від бюджетного фінансування та віддати ці кошти на потреби українських медиків, як це зробила партія "Слуга народу".

Він також наголосив, що на час карантину пропонується створити Стабілізаційний фонд, кошти з якого будуть спрямовані, зокрема, на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, людей, які через карантин втратили роботу, та на допомогу українському бізнесу.