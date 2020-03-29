Зеленский о бюджете: сокращены зарплаты чиновников, сохранены расходы на оборону

Президент Владимир Зеленский уверяет, что в изменениях в госбюджет, которые будут внесены в парламент, не предусмотрено сокращение расходов на оборону, а расходы на образование, спорт и культуру будут сохранены, насколько это возможно.

Источник: Зеленский в видеообращении в воскресенье

Детали: Президент отметил, что ранее в публичное пространство попал первый драфт изменений, предложенный Министерством финансов, и был "абсолютно справедливо" раскритикован обществом. Сейчас он "существенно переработан".

Прямая речь: "Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов Наблюдательных советов и руководства государственных предприятий.

Ни одной гривны не будет срезано с расходов на армию и оборону Украины.

Будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев, а следовательно их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой.

Важно, что остаются расходы на развитие. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать.

Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы каждой отрасли будут обязательно возвращены".

Детали: Зеленский также призвал другие политические силы полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать эти средства на нужды украинских медиков, как это сделала партия "Слуга народа".

Он также отметил, что на время карантина предлагается создать Стабилизационный фонд, средства из которого будут направлены, в частности, на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина потеряли работу, и на помощь украинскому бизнесу.