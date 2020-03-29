Засоби захисту будуть привозити до повного забезпечення аптек – президент

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Неділя, 29 березня 2020, 20:27

Рейси до Китаю за засобами захисту будуть здійснюватися регулярно до повного забезпечення усім необхідним українських лікарень та аптек.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю

Деталі: Зеленський нагадав, що у неділю з Китаю прибув другий літак із засобами захисту, який доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських, а також майже 2 мільйони масок для населення.

Пряма мова: "Вже сьогодні вночі літак знову вилетить в Китай за наступним вантажем. В цей же час ми очікуємо прибуття окремою доставкою ста тисяч високоточних ПЛР-тестів.

Також з вівторка починають роботу два додаткових літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання.

Всі рейси будуть здійснюватися регулярно і до повного забезпечення усім необхідним наших лікарень та наших аптек".

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус Китай


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