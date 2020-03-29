Средства защиты будут привозить до полного обеспечения аптек – президент

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Воскресенье, 29 марта 2020, 20:27

Рейсы в Китай за средствами защиты будут осуществляться регулярно до полного обеспечения всем необходимым украинских больниц и аптек.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье

Детали: Зеленский напомнил, что в воскресенье из Китая прибыл второй самолет со средствами защиты, который доставил 300 тысяч специальных респираторов и 35 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских, а также почти 2 миллиона масок для населения.

Прямая речь: "Уже сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В это же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой ста тысяч высокоточных ПЦР-тестов.

Также со вторника начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование.

Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и наших аптек".

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус Китай


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