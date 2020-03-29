Зеленський лякає дефолтом у разі провалу голосування в Раді

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у разі провалу Верховною Радою в понеділок голосувань за "життєво важливі закони" Україну може очікувати дефолт.

Джерело: Зеленський у відеозверненні у неділю

Пряма мова: "Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи.

Перший – це ухвалення двох життєво важливих законів, після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки країни та подолання кризи.

Інакше – другий шлях, це провал цих законів. Після – занепад економіки і навіть загроза дефолту".

Деталі: Президент наголосив, що останніми тижнями Офіс президента та Кабмін робили все, що від них залежало і домовилися про фінансову підтримку для України.

Пряма мова: "Тепер черга за вами, шановні народні депутати. Вся відповідальність завтра лягає на ваші плечі. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло, хто є хто. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів".

Що передувало: 27 березня Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримає законопроєкти про банки та про ринок землі, на яких наполягає МВФ.

Він наголосив, що Україна може отримати спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР "щонайменше" 10 млрд доларів. За його словами у разі продовження співпраці з МВФ Україна протягом півмісяця отримає перший "швидкий транш" у розмірі до 2 млрд доларів, і ці кошти одразу надійдуть до державного бюджету.