Зеленский пугает дефолтом в случае провала голосования в Раде

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае провала Верховной Радой в понедельник голосований за "жизненно важные законы" Украину может ожидать дефолт.

Источник: Зеленский в видеообращении в воскресенье

Прямая речь: "Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Это нужно для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса.

Иначе - второй путь, это провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта".

Детали: Президент подчеркнул, что в последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от них зависело и договорились о финансовой поддержке для Украины.

Прямая речь: "Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов".

Что предшествовало: 27 марта Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.

Он отметил, что Украина может получить совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР "не менее" 10 млрд долларов. По его словам, в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый "быстрый транш" в размере до 2 млрд долларов, и эти средства сразу поступят в государственный бюджет.