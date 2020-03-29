Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині виставлять карантинні пости з поліцією і медиками

Неділя, 29 березня 2020, 22:05
На Одещині виставлять карантинні пости з поліцією і медиками

З 30 березня на Одещині почнуть функціонувати карантинні пости для запобігання поширенню COVID-19.

Джерело: поліція області

Деталі: Таке рішення, на виконання вимог доручень президента та Кабінету міністрів, було прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА.

Дванадцять карантинних пунктів пропуску встановлять на в’їздах до області з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей, ще одинадцять – на в’їздах безпосередньо до Одеси та три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

На постах разом з поліцейськими чергуватимуть медики, а також, за необхідності, – представники Національної гвардії, Збройних сил України та ДСНС.

Пряма мова заступника начальника ГУНП в Одеській області Сергія Махотіна: "Перш за все, хочу нагадати, що в період карантину встановлений порядок переміщення громадян територією області, згідно з яким рух дозволяється тільки особистим транспортом. Перевезення людей, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури та життєзабезпечення, здійснюється у чітко організованому режимі та відповідно до виданих дозволів. Будь-які інші пасажирські перевезення, у тому числі рейсові автобусні, заборонені.

Так само комісіями встановлені обмеження щодо переміщення громадян на території населених пунктів. Тому на карантинних постах поліцейські контролюватимуть, щоб перевезення людей здійснювалися у чітко встановленому режимі, з дотриманням усіх визначених обмежень. Під час перевірки транспортних засобів особливу увагу ми будемо звертати на автомобілі з іноземною реєстрацією та на ті, що зареєстровані в інших областях. З громадянами буде проводитися роз’яснювальна робота".

Українська правда
Теми: Одеська областькоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Одеська область
Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили
Повітряники оголосили ракетну небезпеку у низці областей
Величезні вирви й пожежі: ЗСУ і рятувальники показали наслідки удару по Одещині
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: