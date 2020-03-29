На Одещині виставлять карантинні пости з поліцією і медиками

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Неділя, 29 березня 2020, 22:05

З 30 березня на Одещині почнуть функціонувати карантинні пости для запобігання поширенню COVID-19.

Джерело: поліція області

Деталі: Таке рішення, на виконання вимог доручень президента та Кабінету міністрів, було прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА.

Дванадцять карантинних пунктів пропуску встановлять на в’їздах до області з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей, ще одинадцять – на в’їздах безпосередньо до Одеси та три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

На постах разом з поліцейськими чергуватимуть медики, а також, за необхідності, – представники Національної гвардії, Збройних сил України та ДСНС.

Пряма мова заступника начальника ГУНП в Одеській області Сергія Махотіна: "Перш за все, хочу нагадати, що в період карантину встановлений порядок переміщення громадян територією області, згідно з яким рух дозволяється тільки особистим транспортом. Перевезення людей, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури та життєзабезпечення, здійснюється у чітко організованому режимі та відповідно до виданих дозволів. Будь-які інші пасажирські перевезення, у тому числі рейсові автобусні, заборонені.

Так само комісіями встановлені обмеження щодо переміщення громадян на території населених пунктів. Тому на карантинних постах поліцейські контролюватимуть, щоб перевезення людей здійснювалися у чітко встановленому режимі, з дотриманням усіх визначених обмежень. Під час перевірки транспортних засобів особливу увагу ми будемо звертати на автомобілі з іноземною реєстрацією та на ті, що зареєстровані в інших областях. З громадянами буде проводитися роз’яснювальна робота".

Українська правда
Теми: Одеська область коронавірус карантин


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