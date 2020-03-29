В Одесской области выставят карантинные посты с полицией и медиками

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Воскресенье, 29 марта 2020, 22:05

С 30 марта в Одесской области начнут функционировать карантинные посты для предотвращения распространения COVID-19.

Источник: полиция области

Детали: Такое решение, во исполнение требований поручений президента и Кабинета министров, было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА.

Двенадцать карантинных пунктов пропуска установят на въездах в области со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще одиннадцать – на въездах непосредственно в Одессу и три – на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости – представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Прямая речь замначальника ГУНП в Одесской области Сергея Махотина: "Прежде всего, хочу напомнить, что в период карантина установлен порядок перемещения граждан по территории области, согласно которому движение разрешается только личным транспортом. Перевозка людей, которые работают на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в четко организованном режиме и в соответствии с выданными разрешениями. Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены.

Так же комиссиями установлены ограничения по перемещению граждан на территории населенных пунктов. Поэтому на карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме, с соблюдением всех установленных ограничений. Во время проверки транспортных средств особое внимание мы будем обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа".

Украинская правда
Темы: Одесская область коронавирус карантин


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