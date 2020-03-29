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Кабмін спростив отримання допомоги по безробіттю

Неділя, 29 березня 2020, 22:19
Кабмін спростив отримання допомоги по безробіттю

Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірускарантинробота
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