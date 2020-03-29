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Кабмин упростил получение пособия по безработице

Воскресенье, 29 марта 2020, 22:19
Кабмин упростил получение пособия по безработице

Кабмин на внеочередном заседании в воскресенье вечером поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации".

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирускарантинробота
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