Кабмин упростил получение пособия по безработице

1257 просмотров
Воскресенье, 29 марта 2020, 22:19

Кабмин на внеочередном заседании в воскресенье вечером поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации".

Украинская правда
Темы: Кабинет министров коронавирус карантин робота


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главы Минфина и Минздрава подали в отставку, идет встреча с кандидатами – Геращенко 29 марта 2020, 21:18
Главой Минфина может стать экс-замглавы АП – источники 29 марта 2020, 16:07
Зеленский сказал правительству, что в каждой аптеке должны быть маски 29 марта 2020, 15:33
Все новости
Главные новости
В Украине 475 случаев коронавируса, 10 летальных – Минздрав
Главы Минфина и Минздрава подали в отставку, идет встреча с кандидатами – Геращенко
Тех, кто еще будет возвращаться из-за границы, отправят на обсервацию
До 50% больных украинцев одновременно: Зеленский спрогнозировал 3 сценария
Все новости
экология

10 впечатляющих фактов о мехе

советы

Как пережить длительный карантин. Советы от космонавтов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!